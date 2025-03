Ilgiorno.it - Bullizzato a otto anni. Il caso arriva in Consiglio

Leggi su Ilgiorno.it

Vittima tre volte. La prima dei bulli. Poi di chi avrebbe dovuto proteggerlo ma ha deciso di non intervenire in maniera decisa. Infine della decisione della madre di cambiargli scuola ad anno in corso perché la situazione per lui era diventata insostenibile. Un bambino di 8che frequentava la terza elementare in uno dei plessi di Merate è statoda alcuni compagni di scuola, sia in classe, sia fuori. Tanti gli episodi. L’ultimo, il più eclatante, la sua sedia cosparsa di colla. A coalizzare diversi compagni contro di lui sarebbe stato sempre lo stesso. "Mio figlio non aveva mai avuto problemi prima – racconta la mamma -. Poi tutto è cambiato di colpo. Gli amici con cui aveva sempre giocato al parchetto lo lasciavano solo, al suo arrivo a scuola lo isolavano e poi appunto gli scherzi, sempre più feroci, sempre quando c’era di mezzo lo stesso ragazzino.