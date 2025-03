Lanazione.it - Bsc Grosseto giovane: "Vogliamo crescere"

Leggi su Lanazione.it

BASEBALL Nove nuovi acquisti, sei under 20 e tanti grossetani. Si potrebbe sintetizzare così il roster del Big Mat Bscche è stato presentato allo Scarpelli. "Abbiamo allestito una squadra competitiva – commenta il presidente Antonio Pugliese – e con ampi margini di crescita. I nuovi innesti sono un mix di esperienza e talento che si inseriranno in un gruppo già coeso e ben rodato. Siamo sicuri, inoltre, che il manager Enrico Vecchi riuscirà a trovare il giusto equilibrio per fari componenti più giovani". Confermati dunque Diego Luciani, Jorge Aloma Herrera, Marco Artitzu, Niccolò Funzione, Tommaso Piccinelli (2005), Andrea Sellaroli, Federico Giordani e Mattia Sireus. A questi si aggiungono i "frutti" del vivaio biancorosso: Michael Attriti (2008), Tommaso Di Pietro (2006), Lorenzo Orlandini (2008), Riccardo Risico (2009) e Christian Severino (2009)".