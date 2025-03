Sololaroma.it - Brutta, sporca e cattiva: l’analisi di Lecce-Roma 0-1

In un Via del Mare dalle condizioni precarie, unaha superato di misura il, conquistando le settima vittoria consecutiva in Serie A. I giallorossi hanno conquistato tre punti fondamentali, compiendo un altro passo in avanti in classifica, superando per due notti la Lazio (che fino a poco tempo fa era a +14).A decidere la gara è stato il sedicesimo centro stagionale di Artem Dovbyk, che nel momento peggiore della sua partita ha realizzato un gol da vero centravanti, sbarazzandosi di prepotenza di Baschirotto, per poi scagliare un potente sinistro alle spalle di Falcone dopo una bella finta su Gaspar. La squadra di Ranieri continua la corsa verso la Champions League, all’alba di una serie di scontri diretti decisivi.del primo tempo: dominio, ma niente golRanieri ha scelto l’undici più affidabile per la sfida, schierando il consueto 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, il rientrante Hummels in mezzo tra Mancini e Ndicka, con Saelemaekers e Angelino sulle corsie laterali, Koné e Cristante sulla linea mediana, Soulé e Pellegrini sulla trequarti a supporto di Dovbyk.