Brutta fine per il primo razzo orbitale europeo | schiantato dopo un minuto

Illanciato dall’Europa continentale, Spectrum, progettato dalla start-up tedesca Isar Aerospace, si ènell’oceano appena 30 secondiil decollo dalla base spaziale norvegese di Andøya. Il, un veicolo a due stadi, ha mostrato segni di instabilità pocoil lancio, oscillando visibilmente prima di invertire la traiettoria e precipitare in mare. Fortunatamente, la rampa di lancio non ha subito danni e non sono stati segnalati feriti o danni materiali.Il commento dell’azienda e il “piano di crisi”La società norvegese Andøya Space, che gestisce lo spazioporto, ha attivato un piano di emergenza per gestire l’accaduto. Da parte sua, Isar Aerospace ha dichiarato che il risultato era prevedibile: “Avevamo poche speranze di raggiungere l’orbita altentativo”, ha ammesso il co-fondatore e CEO Daniel Metzler.