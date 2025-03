Ilrestodelcarlino.it - Broker infedele radiato dall’Albo, parla una seconda vittima: “Svaniti i risparmi di una vita”

Pesaro, 30 marzo 2025 – Risultadei consulenti finanziari dal 23 gennaio scorso. Si tratta di Gilberto Omarini, 64 anni, attivo a Forlì, ed è ilromagnolo attraverso il quale almeno 32 pesaresi hanno investito e perso quasi un milione di euro. Era un professionista abilitato all’offerta fuori sede su incarico della società bolognese Solution group spa, fallita il 15 marzo 2022. Ma a oggi, nella banca dati dell’Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), il suo nominativo appare con la dicitura di “”. Abbiamo provato a contattarlo, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. In tanti si erano affidati a lui a Pesaro grazie al passaparola di amici e parenti e ad aprirgli le porte erano stati, in alcuni casi, altri due consulenti finanziari pesaresi molto noti in città che lo avevano introdotto nella propria cerchia di conoscenze.