Ilgiorno.it - Brivio, Aldo e la bici rubata: i carabinieri la trovano e gliela riportano a casa

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 30 marzo 2025 –, ex storico infermiere dell'ospedale di Merate di 81 anni di, con la suaelettrica va dappertutto. La usa per girare, andare a trovare gli amici, fare la spesa. In sella percorre decine e decine di chilometri ogni giorno Il furto Nei giorni scorsi mentre si trovava nella Bergamasca qualcuno però gliel'ha; un danno economico non da poco per un pensionato, perché quellacosta almeno mille euro; ma soprattutto un bel problema per chi, come, non riesce proprio a stare fermo aha subito sporto denuncia aidella tenenza di Zingonia, competenti per territorio dove la suacletta è statasullaha installato un dispositivo di localizzazione tramite il cellulare, un gps, in modo da poterla tenere sempre d'occhio, sapere dove si trova e rintracciarla appunto in caso di furto.