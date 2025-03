Sport.quotidiano.net - Brescia, nuovo big match con Trento. Poeta grande ex nella sfida tra seconde

di alta classifica quella in programma oggi alle 18.15 alla T Quotidiano Arena, dove la Dolomiti Energia Trentino ospita la Germaninel bigdella 24ª giornata di Serie A. Le due formazioni sono appaiate in seconda posizione, inseguendo la capolista Trapani, distante due lunghezze. Un confronto che sa di playoff, tra squadre ferite dai recenti ko:è reduce dalla sconfitta contro Milano e anche da qualche recriminazione sull’arbitraggio,è caduta sul campo proprio della capolista siciliana al termine di una gara a lungo condotta. All’andata, i lombardi si imposero in rimonta per 83-77, trascinati da Maurice Ndour (foto) e Jason Burnell, in quello che resta l’unico precedente tra i due coach, Galbiati e, entrambi nel loro passato assistenti in Olimpia Milano.