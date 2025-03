Tg24.sky.it - Brescia, auto travolge cinque moto sulla Gardesana: un ferito grave

L'incidente è avvenuto stamattina dopo le 8 in provincia dilungo la statale 45 bis, laOvest, che collega la città al lago di Garda. Un’mobile ha falciatoche provenivano dal lato opposto in un impatto tremendo nel quale ci sono stati vari feriti, una persona è in gravi condizioni e per due è stato attivato l'elisoccorso. Lecoinvolte nell'incidente stradale facevano parte di un gruppo di nove mezzi che l'ha colpito all'altezza di una curva dopo una galleria a Prevalle. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.