Tg24.sky.it - Brescia, auto travolge 5 moto: un ferito grave. Arrestato guidatore ubriaco

L'incidente è avvenuto stamattina dopo le 8 in provincia dilungo la statale 45 bis, la Gardesana Ovest, che collega la città al lago di Garda. Un’mobile, guidata da un uomo risultato poi positivo all'alcol test, ha falciato cinqueche provenivano dal lato opposto in un impatto tremendo al km 57, otto le persone coinvolte. Sei sono state trasportate in ospedale dal 118, due in codice rosso, tre in codice giallo e una in codice verde. E' stato attivato l'elisoccorso. Una donna rischia l'amputazione della gamba.