Dayitalianews.com - Brescia, auto perde il controllo e piomba su gruppo di motociclisti: cinque feriti, due gravi

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, 30 marzo, un’ha perso ilsulla statale 45 bis a Prevalle () e ha investitomoto provenienti dalla direzione di marcia opposta. Isarebbero, di cui due. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.Nella mattinata di oggi, domenica 30 marzo, un’si è scontrata conmoto sulla strada statale 45 bis di Prevalle, in provincia di. Nell’incidente sono rimaste coinvolte otto persone di età compresa tra i 27 e i 60 anni. I soccorritori stanno ancora lavorando e gli elicotteri si sono levati in volo per trasportare all’ospedale duepiù.Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente sembra che un’mobile abbia perso ile abbia investito undiche provenivano dalla direzione opposta.