Ilrestodelcarlino.it - Boom di supermercati: "L’offerta è massiccia". In città: 27 grandi centri e 139 piccole botteghe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di distribuzione,alimentari. Da diversi anni ormai si investe su nuove strutture e nuove aperture die esercizi alimentari. Un investimento selvaggio? Non proprio, ma i numeri impressionano. Lo scenario che si presenta nel Comune di Cesena (dove vivono circa 97mila abitanti) è questo: in tutto ci sono 166 negozi di alimentari, di cui 2, 3 medi, 22 medio piccoli e 139 esercizi di vicinato inferiori a 250 metri quadri (come, fornai, verdurai e macellai). Diventa alle volte difficile scegliere il negozio migliore dove far spesa. Anche se, di solito, il cesenate ha il suo supermercato o bottega di fiducia, e l’abitudine di far spesa sempre nello stesso posto diventa quasi un must quotidiano per le famiglie. Ma i più audaci (e sono la minoranza) si muovono nella giungla dei prezzi, tra offerte varie, ricerca di prodotti scontatissimi, e svariate proposte di volantini.