Laprimapagina.it - Bonus Energia 2025: contributo straordinario di 200 euro al via dal 1° aprile

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 1°partirà l’erogazione delda 200deciso dal governo Meloni con l’ultimo decreto Bollette. Ilextra è destinato a coloro che già percepivano ilsociale, ovvero lo sconto in bolletta riservato a chi si trova in condizioni di disagio economico o fisico. Tuttavia, la platea dei beneficiari sarà ampliata: potranno ricevere ilanche coloro che hanno un ISEE inferiore ai 25.000, mentre ilsociale ordinario era finora riservato a chi rientrava sotto la soglia dei 9.530.Modalità di assegnazione e tempisticheL’Autorità per l’, le reti e l’ambiente (ARERA) ha stabilito che l’erogazione avverrà in due modalità principali:Per chi già riceve ilsociale, il nuovoverrà aggiunto automaticamente senza necessità di ulteriori richieste.