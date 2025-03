Lanazione.it - Bonifiche, comitati all’attacco: "La salute e l’ambiente non hanno colore politico"

"Lanon devono avere". Lo dice dice il coordinamento deie delle associazioni per la depurazione, lee la ripubblicizzazione del servizio idrico. "L’entusiasmo manifestato dal deputato massese della Lega Andrea Barabotti in occasione dello stanziamento di oltre 36 milioni di euro per ledel Sin/Sir apuano, da lui salutato come “un fatto storico per Massa”, ci sembra veramente eccessivo e fuori luogo. In primis per il fatto che a Carrara non andrà neppure un centesimo di questi nuovi finanziamenti, tutti destinati a Massa, dove, guarda caso, governa il centrodestra, che, evidentemente, è già in campagna elettorale, mentre la sinistra dorme". "Occorre poi aggiungere – proseguono – che i nuovi fondi, 24 milioni dei quali di provenienza statale, serviranno per effettuare interventi in due aree Sir massesi: 2,5 milioni saranno destinati alla messa in sicurezza della zona residenziale di Tinelli, contaminata da mercurio e 10,5 milioni serviranno per bonificare dall’amianto il terrapieno antistante l’ex colonia Torino.