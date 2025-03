Sololaroma.it - Bologna-Roma Primavera 2-4, Falsini: “Contento per la mentalità della squadra”

Laha superato 4-2 in trasferta il, riprendendosi il successo e il primo posto in classifica. I giallorossi salgono a quota 64 punti in classifica, a +1 sull’Inter, che ha battuto 1-0 il Sassuolo nello scontro diretto.: “Giocare fuori casa è sempre più difficile”Al terminepartita, misterha parlato ai canali ufficiali del club: “Campo difficile, molto. Conosco bene l’allenatore, è molto preparato. Ilha giocato una buona partita, noi però siamo stati sempre sul pezzo. Soprattutto faccio i complimenti a chi ha giocato meno fino ad ora, comeRocca e Almaviva, hanno fatto veramente una prestazione importante. Sonoanche per il rientro di Seck, ha fatto bene. Piano piano stiamo recuperando i giocatori nei propri ruoli e questo ci da fiducia.