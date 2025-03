Ilrestodelcarlino.it - Bologna, marea rossoblú invade Casteldebole dopo la vittoria col Venezia

, 30 marzo 2025 – La. Si erano dati appuntamento questa mattina e la chiamata per il popolo bolognese ha raggiunto praticamente tutti: bandiere, cori e l’entusiasmo rinfocolato dalla quintaconsecutiva in quel di. Una domenica di entusiasmo e supporto Non ha spaventato la sveglia mattutina domenicale, con il tifo organizzato ma anche famiglie, bambini, ragazzi. Tutti pronti a sfregarsi le mani tra applausi e a scaldare la voce coi cori. La maggior parte arriva già prima delle 10.45, orario fissato per l’appuntamento a, mentre gli altri arrivano alla spicciolata con il corteo di bandiere che guida verso il campo di allenamento. Di là dalla rete del Centro Tecnico Niccolò Galli c’è già una follache osanna il presidente Joey Saputo prima, Italiano e Sartori poi.