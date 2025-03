Ilrestodelcarlino.it - Boloca ‘rompe’ e riparte veloce. Laurienté chiude i giochi

MOLDOVAN 6. Prende gol dopo 3’e sembra quasi non crederci. Poi prende solo pioggia e freddo, oltre che un pallone parecchio insidioso con cui neutralizza Girma che lo cerca quando ormai corre il minuto 81. TOLJAN 6,5. Ha gioco facile a contenere Libutti quando il laterale granata si alza, fatica di più sul Portanova che a tratti si allarga. Ma alla fine ha ragione sull’uno e sull’altra: assist aper il poker. ROMAGNA 6,5. Un paio di sbavature passano in cavalleria in coda all’ennesima prova di grande solidità. LOVATO 6. Un suo errore in appoggio innesca l’azione che Vergara conclude portando in vantaggio i granata. Da lì in avanti sbaglia zero. E concede altrettanto. Zero, appunto. PIERAGNOLO 6. Parte un tantino distratto e nonsul Vergara che segna, ma appena prende quota (e ritmo) è Vergara che si vede costretto a rincorrerlo (34’ s.