Bolletta della luce il cambio gestore si farà in 24 ore | le novità

Arera, l’Agenzia di regolazione per energia, reti e ambiente, ha avanzato una proposta per semplificare le tempistiche con cui gli utenti possono cambiare il propriodell’energia elettrica di casa (switching). L’obiettivo è quello di ridurre i tempi a 24 ore di un giorno lavorativo, per facilitare lo sviluppo del mercato unico.Le basi legislative di questo cambiamento esistono già. L’Unione europea lo ha richiesto con una direttiva del 2019 che l’Italia ha recepito nel 2021. Il nuovo regolamento sarà emesso a luglio di quest’anno ed entrerà in vigore nel 2026.Quando si potrà cambiarein 24 oreArera ha proposto che il cambiamento diin 24 ore possa avvenire soltanto in un caso preciso, quello in cui la controparte commerciale richiedente e l’utente di dispacciamento siano coincidenti.