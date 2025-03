Ilprimatonazionale.it - Blitz di CPI al Colosseo: “Remigrazione totale!”

Roma, 30 mar – Un’azione dimostrativa di CasaPound ha avuto luogo questa mattina al, dove i militanti del movimento hanno calato dalle arcate uno striscione con la scritta “Remigration”. Una campagna che il movimento sta portando avanti in tutta Italia con azioni dimostrative, cortei e raccolta firme.CPI: “”L’iniziativa, spiegano in una nota, intende ribadire che “l’unica soluzione a immigrazione, degrado e insicurezza è lae senza compromessi degli irregolari”. Ilsi inserisce in un contesto di crescente dibattito politico sul tema dell’immigrazione, con CasaPound che rilancia la propria visione in contrasto con le politiche di accoglienza promosse in passato, ma anche con le misure di “deportazione” promosse dal governo. Il movimento infatti oltre a proporre ladi tutti gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio, chiede che venga incentivato anche il rimpatrio volontario verso i paesi d’origine per tutti i discendenti d’immigrati nati in Europa, attraverso strumenti di collaborazione diplomatica ed economica con i paesi d’origine.