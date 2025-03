Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna muoversi con largo anticipo"

"Per attenuare i rincari – afferma Cristina Tiberi di KriVantour, a Tolentino –prenotare con tantissimo. Stiamo già organizzando viaggi per il 2026". Dichiara che il costo dei biglietti aerei dal post-pandemia è salito, anche per l’aumento dei prezzi del carburante. Tra l’altro ora l’Ue sta accelerando sull’uso dei carburanti sostenibili per l’aviazione. "I prezzi schizzano alle stelle soprattutto durante festività e ponti – prosegue Tiberi –, come quello di aprile; in bassa stagione non accade. Ma cerchiamo sempre di trovare una soluzione per accontentare il cliente, come partenze infrasettimanali o in aeroporti piccoli. Per cercare escamotage impieghiamo più tempo".