Ilgiorno.it - Bimbo affidato da neonato a una famiglia e poi dato in adozione a 4 anni: “Tutto in 24 ore. Un dolore assurdo, come se i genitori morissero”

MILANO – Una lettera aperta al presidente del Tribunale dei minori di Milano, l’avvocato Maria Carla Gatto, e la convinzione, da psicoterapeuta dell’età evolutiva, che “la tutela del bambino e la continuità affettiva non possano soccombere al diritto”. Questione in discussione, la vicenda dela una coppia in affido quando era in fasce, per soli sei mesi, rimasto con loro quattroe poi portato via, quando è stata negata l’. Dottor Alberto Pellai, perché la storia di Luca l’ha spinta a una presa di posizione pubblica? Non è solito che ladisia diversa da quella affidataria? “Il nodo è un altro. Luca è rimasto con iaffidatari per quattro. Non da quando ne aveva 6, ma dal primo mese. Significa che si attiva un sistema di attaccamento, che riconoscefonte di protezione e sicurezza le persone che gli offrono cure e diventano organizzatori del suo mondo interno.