Bijol | Inter? Vedremo in estate! A San Siro non basta un tempo

venuto in conferenza stampa, Jakaha parlato della sconfitta contro l’a San. Infine un commento sul suo futuro, accostato spesso ai nerazzurri. UN– Jaka, dopo la sconfitta di Sancontro l‘, èvenuto in sala stampa per commentare il 2-1 finale. Questo il pensiero del difensore dell’Udinese: «Cambiato qualcosa? Dopo il primoabbiamo parlato, non possiamo giocare così. Nel primonon abbiamo fatto nulla, nel secondoinvece abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio mettendo in difficoltà anche l’e cercato la via del 2-2. A Sanunnon. Punti? Non dobbiamo pensare a quelli fatti, ma giocare ogni partita che viene. Già venerdì ci sarà un’altra partita difficile».accostato all’: le parole dell’essatoMERCATO –poi, risponde alla domanda di chi gli chiede che in passato era stato accostato anche all’: «Sono qui da tre anni, in Italia so che si parla molto di queste cose.