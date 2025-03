Ilgiorno.it - Bicipolitana, l’attesa è finita. Partono i lavori in via 20 settembre per il percorso della linea 2

Nuova “cittadina da strutturare, nuoviin corso. Cominceranno infatti domani iper dere il(San Giorgio su Legnano – Castellanza) nel tratto di via 20che si snoda a partire dalla rotatoria per San Giorgio. In via 20, infatti, saranno realizzate con questo intervento corsie ciclabili in ciascun senso di marcia a partire dalla rotatoria con la provinciale per Inveruno (SP12) e poi sino all’incrocio semaforico con via San Bernardino. I primi interventi al via da domani riguarderanno l’allargamento del marciapiede a uso ciclopedonale su cui si immetterà il tratto di ciclabile in uscita dalla rotatoria e il rialzo dell’attraversamento pedonale tra la stessa rotatoria e via d’Annunzio.