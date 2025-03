Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel vince la mass start dei Campionati Italiani. Gioia per Auchentaller

In Val Martello (in provincia di Bolzano) si sono conclusi idicon la disputa delleha confermato il pronostico nella gara maschile dopo il successo ottenuto ieri nella sprint, commettendo tre errori a terra nel format che prevede quattro passaggi al poligono e la partenza degli atleti in contemporanea. Il trentino ha prevalso nei confronti di David Zingerle e Iacopo Leonesio, concludendo un’annata agonistica davvero rilevante.Il 24enne ha vinto la sua prima gara in Coppa del Mondo (ladi Ruhpolding), ha conquistato l’argento nell’individuale ai Mondiali di Lenzerheide ed è stato più volte gradita presenza sul podio delimo circuito internazionale itinerante, a dimostrazione di un talento che potrà togliersi grandi soddisfazioni nei prossimi anni.