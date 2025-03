Anteprima24.it - Biancolino: “Siamo una grande famiglia, primato? Penso al Catania”

Tempo di lettura: 2 minuti“una squadra che rispecchi la città e il popolo irpino: non molliamo mai.sempre pronti a lottare fino alla fine.una squadra che oggi ha dimostrato di avere gli attributi, come tutti gli irpini. Non mi ricordo un campionato vinto senza sofferenza. Il primo contro il Crotone, il secondo col Napoli, il terzo con Rivaldo e il quarto col Catanzaro. Se l’ansia è questa, ben venga”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaeledopo il successo maturato con il Benevento.“Sono fiero di quello che stiamo facendo, vanno fatti i complimenti alla squadra per quello che hanno dimostrato, vanno fatti i complimenti a questa gente, che non sono di questa categoria. Questa gente ti fa sentire questa maglia tatuata addosso. Ed è quello che ho sempre voluto portare dal primo giorno”.