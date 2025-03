Anteprima24.it - Benevento, Pinato: “Chi ci crede finiti sbaglia di grosso”

Tempo di lettura: < 1 minutoAi microfoni di Ottochannel dopo il derby perso al “Partenio-Lombardi” l’autore del momentaneo 1-1 Marcoha manifestato tutta la sua amarezza per la sconfitta maturata contro l’Avellino, ma allo stesso tempo ha espresso fiducia per il futuro e voglia di riscatto: AMAREZZA – “Sono contento del gol, ma abbiamo perso. Ormai è una costante, si fa fatica a commentare le prestazioni che ci sono. L’Avellino ha meritato di vincere. Non saprei cosa ci è successo negli ultimi mesi, le prestazioni ci sono. Se non si fanno punti è solo colpa nostra”.PLAYOFF – “La stagione non finiva oggi, ne in caso di vittoria e ne di sconfitta. Oggi abbiamo fatto molto meglio dell’Avellino, ma loro hanno vinto 2-1. Il calcio è questo”. RABBIA – “Sono amareggiato, fa parte del gioco.