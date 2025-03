Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2025: Deacon chiede a Sheila di sposarlo

Leggi su Davidemaggio.it

© Mediaset InfinityAria di nozze nelle prossime puntate di. Deciso a non accantonare i sentimenti che prova nei suoi riguardi, Deacon SharpeCarter di diventare sua moglie. Proposta che la donna accetta dopo una lunga riflessione; ma come reagiranno le loro rispettive famiglie? Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono.è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 31a domenica 6Lunedì 31: Deacondie Deacon sono sempre più attratti l’uno dall’altra., però, teme che la loro relazione potrebbe non solo danneggiare il rapporto speciale che lui ha ritrovato con la figlia, ma anche fargli perdere “Il Giardino” a cui tiene tanto e per cui tanto ha lottato.