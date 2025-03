Internews24.com - Bayern Monaco Inter, altra tegola per Kompany in vista del match contro i nerazzurri: si ferma anche Hiroki It?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il club tedesco con la difesa decimata e senza Neuer: siIt?Ilsi trova in una situazione di massima urgenza in preparazione della sfida di Champions Leaguel’. Secondo quanto riportato da Daniele Mari sul suo profilo X, l’allenatore del club bavarese, dopo aver perso Upamecano, Davies, e forseNeuer, deve fare i conti con il grave infortunio diIto. Il giapponese si è fatto male durante i minuti finali della partitail St.Pauli ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, con le sue condizioni che sono apparse subito gravi.UFFICIALE –It? ha subito una recidiva della frattura al metatarso destro, come conto da una risonanza effettuata stamattinaMax Eberl: "La notizia di un altro grave infortunio perci colpisce tutti molto duramente.