Batosta Leclerc decisione ufficiale | ribaltone Ferrari

In casa, Charlesvive un momento tutt’altro che semplice, alle prese con difficoltà tecniche e un paddock sempre più bollente. I primi due Gran Premi del 2025 hanno confermato tutte le difficoltà della nuova SF-25, una vettura che finora non ha mantenuto le promesse e che, a differenza della Red Bull e della sorprendente McLaren, sembra arrancare in termini di passo gara e affidabilità. Il monegasco si è trovato spesso a inseguire, con un rendimento altalenante e qualche errore di troppo che ha aumentato il malcontento all’interno del box. La convivenza con Lewis Hamilton poi, nuovo compagno di squadra e sette volte campione del mondo, aggiunge inevitabilmente pressione.Il team principal Fred Vasseur, in una recente intervista ha ammesso che –è un po’ geloso, ma capisce la situazione.