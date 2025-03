Ilgiorno.it - "Basta poco a diventare fascisti". E Cornacchione scritturò Bersani

Rubare una mela per necessità? Dilemma antico, dalla facile risposta. Mafascista per tenersi la casa popolare? Decisamente troppo. Eppure il povero Palmiro (nomen omen) si fa tentare, di fronte a quello sfratto che lo getta nel panico. Il resto meglio scoprirlo dal 3 al 13 aprile al Teatro Leonardo con ““, diretta da Marco Rampoldi. Una commedia. Scritta e interpretata da Antonio. Con lui Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Mentre in video Giovanni Storti e Pier Luigi, quest’ultimo nei panni del babbo. Comunista così, ovviamente., non la si conosceva come drammaturgo. "Non mi conoscevo neanch’io! Debutto a 65 anni, risultato notevole. Me lo dico da solo visto che non me lo dice nessuno".cosìper lasciarsi i propri valori alle spalle? "Diciamo che è sufficiente per il mio protagonista, un don Abbondio tirato da tutte le parti.