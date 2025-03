Ilgiorno.it - “Basta poco a diventare fascisti”. Cornacchione debutta da drammaturgo e scrittura Pier Luigi Bersani

Milano – Rubare una mela per necessità? Dilemma antico, dalla facile risposta. Mafascista per tenersi la casa popolare? Decisamente troppo. Eppure il povero Palmiro (nomen omen) si fa tentare, di fronte a quello sfratto che lo getta nel panico. Il resto meglio scoprirlo dal 3 al 13 aprile al Teatro Leonardo con ““, diretta da Marco Rampoldi. Una commedia. Scritta e interpretata da Antonio. Con lui Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Mentre in video Giovanni Storti e, quest’ultimo nei panni del babbo. Comunista così, ovviamente., non la si conosceva come. “Non mi conoscevo neanch’io! Debutto a 65 anni, risultato notevole. Me lo dico da solo visto che non me lo dice nessuno”.cosìper lasciarsi i propri valori alle spalle? “Diciamo che è sufficiente per il mio protagonista, un don Abbondio tirato da tutte le parti.