Basket vittoria della Meomartini contro lo Sporting Portici

Tempo di lettura: 2 minutimolto importante per il G.S.nel campionato di Divisione Regionale 1. Sabato 29 marzo la formazione beneventana ha vinto in casaloper 69-62.La squadra allenata da coach Massimo Tipaldi si è presentata all’incon tante assenze e dopo una settimana di allenamenti non al meglio. Eppure i beneventani hanno disputato una buona gara, giocando di squadra e senza mai disunirsi. Così, anche nei momenti più complicati, capitan De Martino e compagni sono riusciti a trovare buone soluzioni offensive e, grazie anche ad un’ottima intensità difensiva ed alla maggiore fisicità sotto canestro, hanno rintuzzato i tentativi di recupero degli ospiti.Dopo un primo periodo di gioco abbastanza equilibrato e chiuso in svantaggio di 3 punti (20-23), il G.