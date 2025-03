Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi attende Npc Rieti. C’è da interrompere la serie negativa. Zanco: "Andiamo oltre i nostri limiti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sanla visita della Npcper ritrovare quella vittoria che manca da quattro giornate. "Torniamo davanti al nostro pubblico e siamo contenti di poterlo fare – ha detto caochalla vigilia –. Siamo in un momento sicuramente meno brillante rispetto a quanto fatto fino un mese fa, e necessitiamo anche di sentire il calore del nostro pubblico. Quindi spero veramente che ci sia tanta gente a sostenerci. Vogliamo ritrovare quell’energia, quella voglia di lottare, quella voglia di continuare a volerci migliorare e andareche abbiamo un pochino perso nelle ultime settimane. Abbiamo resettato, abbiamo parlato, ci siamo confrontati con la squadra e con la società perché vogliamo sicuramente finire nel migliore dei modi questa stagione, andando a prenderci prima di tutto i play-in e poi eventualmente la migliore posizione possibile per continuare il nostro sogno e poter magari guardare anche più in alto".