Basket Serie B Interregionale Play-In Out La Stosa sul parquet di Genova per chiudere il conto Braccagni non si fida | Serve una super concentrazione

Nel-In Out dila volata salvezza sta per entrare nel vivo e lala affronta in testa al gruppo per provare a dare lo strappo decisivo. Questa sera alle 18 la formazione di coach Evangelisti è attesa dalla trasferta aall’impianto polifunzionale ‘Tea Benedetti’ per affrontare i Seagulls di coach Bianchi (diretta del match su RadioSienaTV). Si tratta di una gara importantissima per la formazione senese contro l’avversario che più di tutti fino a questo momento nella seconda fase è riuscito a mettere in difficoltà Olleia e soci. A 5 giornate dal termine della fase salvezza i rossoblù sanno che i 2 punti in palio questa sera potrebbero rivelarsi determinanti per raggiungere l’obiettivo. Quella delle ultime settimane è una Virtus convinta e consapevole della propria forza, una squadra coesa e con il mirino puntato sull’obiettivo finale.