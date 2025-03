Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: una Brescia corsara a Trento: Trapani agganciata. Venezia mette la sesta

Bologna, 30 marzo 2025 – Dopo il passo falso della capolistanell’anticipo del 24° turno del campionato diA digiocato sul campo della Dinamo Banco di Sassari, è arrivato l'aggancio in vetta della Germanisi è imposta per 78-75 sulla Dolomiti Energiaalla Il T Quotidiano Arena: un successo maturato al termine di una gara giocata sul filo dell’equilibrio e su cui ci sono le firme in calce di Jason Burnell (20 punti e 5 rimbalzi) e Miro Bilan (17 punti conditi con 13 rimbalzi). Ai bianconeri non sono invece bastati un Jordan Ford da ben 25 punti messi a referto (15 segnati nei primi 20’) e Quinn Ellis (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). I biancoblù hanno allungato il passo nel corso della quarta frazione con un 12-4 di parziale e nel finale hanno respinto ogni assalto di, che ha fallito il possesso decisivo perdendo il pallone, grazie ai canestri di Burnell.