Basket Serie A | Brescia supera Trento per 78-75 Cremona frena Treviso

Leggi su Sportface.it

vince super 78-75, nella partita valida per la trentaduesima giornata diA di. La Germani la spunta dopo una gara equilibrata, mentre acrolla per 94-77. Nel corso della serata, Varese vince su Scafati, Trieste la spunta su Pistoia e Venezia ha la meglio su Tortona. Le ultime partite del turno andranno in scena domani sera, con Bologna che incontrerà la Reggiana e Napoli che scenderà in campo contro Milano.VARESE-SCAFATIVarese piega Scafati per 95-82. La partita si apre con un quarto in equilibrio. Varese è in vantaggio, ma Scafati insegue a un possesso di distanza. Al termine dei primi dieci minuti di partita, i padroni di casa sono al comando per appena due lunghezze, con il risultato fermo sul 23-21. Le distanze si dilatano nel corso del secondo quarto, che vede i varesini gestire il ritmo di gioco con maggiore decisione.