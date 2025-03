Anteprima24.it - Basket, Rummo corsara a Cercola: le streghe si impongono 61-56

Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria consecutiva per laBenevento nel campionato di Serie C 2024/25. I due punti, stavolta, arrivano sul parquet dicon il risultato di 56-61 in favore delle, al termine di un match molto combattuto ed equilibrato.Partenza sottotono per lache non riesce ad ingranare, provando due volte l’allungo sul +5 ma vedendo subito rientrare le partenopee.Nel secondo quarto partono meglio le padrone di casa che grazie ad una difesa asfissiante mettono in grande difficoltà le sannite, superandole sul tabellone; la, tenuta a galla in questo quarto dai canestri di Petti e Ten, ricuce il gap e chiude il primo tempo sul 26-32.Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, regna l’equilibrio ed il tanto agonismo in campo. Nei primi 4 minutigioca meglio e pareggia sul 33-33, ma poi si risveglia lache grazie a 6 punti consecutivi di Gomez si riporta avanti nel punteggio, toccando anche il massimo vantaggio sul +8.