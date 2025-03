Oasport.it - Basket: Olimpia Milano, quali speranze play-in in Eurolega? La situazione

finita per l’? Non proprio. Il problema, però, è non di poco conto per l’EA7 di Ettore Messina, non più padrona del proprio destino in via esclusiva e costretta, peraltro, dalla classifica a mettere insieme due vittorie. Ma andiamo a vedere con ordine la.Capitolo classifica: l’è attualmente al 12° posto, perché a parità di record (16-16) con il Partizan Belgrado sono i serbi bianconeri ad avere la meglio in virtù di una differenza canestri di +13 maturata nel doppio confronto. Davanti tutte le squadre dal 6° al 10° posto sono a due vittorie di distanza (18-14); si tratta di Anadolu Efes, Barcellona, Real Madrid, Stella Rossa e Parisball.Latra queste squadre eè la seguente: con l’Efes 0-2, con il Barcellona 1-1 e +3, con il Real 1-1 e +2, con la Stella Rossa 2-0 e con Parisball 1-1 e -8.