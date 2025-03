Oasport.it - Basket femminile: tutto facile per Schio su Battipaglia in gara-1 dei quarti playoff

Leggi su Oasport.it

Anche troppoil compito del Famila Wuberin-1 deidi finale deiscudetto, che per le orange è anticipata in virtù dell’impegno nelle Final Six di Eurolega a Saragozza a partire dal 9 aprile. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos, con Kitija Laksa a quota 17 punti e Dorka Juhasz in doppia doppia (14-15), regola per 90-42 l’O.ME.P.S., ottava classificata al termine della stagione regolare.Pronti via, e praticamente già non c’è storia. Juhasz e Laksa si dimostrano subito troppo per la difesa campana, e anche Verona infila diversi canestri di pregio: il risultato è che dopo 5 minuti si è già sul 20-2 per. Benson prova un minimo a rivitalizzare le ospiti, ma a fine primo quarto il tabellone dice 30-11 con tripla di Salaun. Canovaccio che nel secondo periodo cambia solo perché scende il ritmo offensivo del Famila, comunque sempre in controllo della situazione, potendo contare su tante opzioni mentresi appoggia non poco su Benson.