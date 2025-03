.com - Basket B nazionale / La tripla di Arrigoni ferma la Ristopro: vincono gli Herons 74-71

Senza gli infortunati Hadzic e Dri, la squadra di Niccolai rimonta da -19 e viene punita dallaallo scadere di. Domenica al PalaChemiba scontro diretto per il play-in con CasertaVALLESINA, 30 marzo 2025 – Lasfiora il colpaccio in rimonta a Lucca e va ko dopo cinque vittorie consecutive.Al PalaTagliate di Lucca decide ladi, a poco più di un secondo dal termine, e sostanzialmente accade a maglie invertite quello che si verificò nel match d’andata, quando fu Pierotti a due secondi dalla sirena a dare la vittoria alla.Stavolta restano i rimpianti alla squadra di Niccolai, comunque encomiabile e protagonista dell’ennesima prestazione di valore dal punto di vista caratteriale, perché contro la strutturatariesce a rimontare da -19 e a giocarsi il finale in volata, nonostante le assenze di Hadzic e Dri.