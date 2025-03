Sport.quotidiano.net - Basket B femminile. L’Aymarà trionfa. Una grande difesa e Valdarno va ko

AYMARA’ 75 CMB42 AYMARA’: Casini 7, Posta 4, Pastorelli 4, Zanelli 2, Skapin 19, Sposato A. 8, Pierucci 6, Bonaccini 11, Nanni 6, Sabia 3, Parodi 5. Allenatore Fattorini. CMB: Azzolla 8, Folcarelli 2, Sposato N. 3, Campagnano 9, Torrini 1, Tognaccini 11, Solazzo, Sabatini, Stefanini 4, Chiosi 4. Allenatore Viticchi. Arbitri: Fambrini, Cima. Parziali: 21-12, 38-30, 53-34. SIENA – Bella e importante vittoria per, la seconda di fila, che al PalaOrlandi ha avuto la meglio sul CMBper 75-42. Un’affermazione importante per la squadra di coach David Fattorini che, grazie ad una prestazione difensiva superlativa nel secondo tempo (appena 12 punti concessi alle avversarie nella seconda metà di gara), ha fatto suoi 2 punti importantissimi nella lotta per la salvezza diretta.