Inter-news.it - Barella tra le rotazioni di Inter-Udinese? L’ultima di Inzaghi – CdS

Nicolòpotrebbe essere il primo dei titolarissimi di Simonead essere sacrificato per le. L’allenatore ci pensa perper il Corriere dello Sport.– Da oggi fino alla fine di aprile ci sono nove partite in programma. Coppa Italia, campionato, Champions League: l’dovrà impegnarsi in ogni competizione per portare avanti qualsiasi tipo di sogno possibile. Per questo motivo ci sarà bisogno di tutti i giocatori a disposizione e chi meglio di Simonesa sfruttarli al pieno delle loro potenzialità. L’allenatore sta pensando ad una novità importante per: Davide Frattesi titolare al posto di Nicolò.MINUTI – Chi giocarimarrà in panchina contro il Milan. Leimpongono scelte mirate e fatte già a priori.