Bar di Velletri chiuso per 10 giorni | un focolaio di violenza e criminalità

, 30 marzo 2025 – Un bar situato nel cuore diè statoper diecisu disposizione del questore di Roma. Il locale, noto per essere un ritrovo di persone pregiudicate e teatro di reiterate aggressioni, è stato al centro di numerose interventi da parte degli agenti del Commissariato di zona. Le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di individui noti per i loro precedenti penali, confermando la pericolosità del luogo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.Un locale pericoloso per la comunitàIl bar diè stato segnalato più volte per episodi die disordini. Gli agenti del Commissariato di zona sono intervenuti in diverse occasioni per sedare liti e aggressioni, confermando la necessità di un intervento più deciso. La presenza di persone pregiudicate ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo il locale undie insicurezza per la comunità locale.