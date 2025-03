Oasport.it - Bagnaia esulta: “Mondiale riaperto? Non era chiuso. Manca un pezzettino, ma sapevo che sarei tornato”

Francescofesteggia, e ne ha ben donde, dopo aver vinto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento deldi MotoGP 2025. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il portacolori del team Ducati Factory ha centrato una delle vittorie più significative della sua carriera, approfittando della caduta di Marc Marquez e dando il via al suo campionato dopo tante difficoltà.Francescoha vinto la gara con 2.0 su Alex Marquez, mentre completa il podio un ottimo Fabio Di Giannantonio a 3.5. Quarto Franco Morbidelli a 10.7, quinto Jack Miller a 11.8, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 12.2. Settima posizione per Enea Bastianini a 12.8, ottava per Luca Marini a 15.6, quindi nona per Ai Ogura a 16.3 con Fabio Quartararo decimo a 18.2.Al termine della gara sulla pista texana il pilota due-volte campione della MotoGP non nasconde le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero molto contento – conferma un raggiante– Ho finito la voce da quanto ho urlato nel giro di rientro.