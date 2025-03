Anteprima24.it - Azzurra Paupisi, il presidente Iorio: “Complimenti alla squadra”

Tempo di lettura: < 1 minuto“ai nostri ragazzi dell’e al mister Glorioso per le soddisfazioni che ci hanno dato in questo campionato, in modo particolare per la vittoria nell’ultima giornata di campionato che abbiamo disputato in casa”.Così Robertodell’che milita nel campionato di terza categoria. “Ormai siamofine di questo campionato, ci sono stati alti e bassi, ma ora è il momento di guardare avanti al prossimo campionato che affronteremo sul nostro campo sportivo a. Intanto – annuncia– in estate c’è l’intenzione di organizzare, come, il memorial al nostro Francesco Pio Pannella e ne parlerò nei prossimi giorni anche con la. Poi tra i progetti dell’ci sarà l’avvio di una scuola calcio per i nostri bambini.