Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, tre scelte di casting che non hanno senso

Leggi su Nerdpool.it

L’annuncio del cast diha scatenato un acceso dibattito tra i fan dell’MCU. Dopo una diretta di cinque ore in cui sono stati svelati i nomi di 27 attori, l’entusiasmo per alcuni ritorni è stato accompagnato da perplessità su alcune esclusioni e decisioni inattese. Il film segna il ritorno di personaggi molto attesi, come Shang-Chi (Simu Liu) e Thor (Chris Hemsworth), ma anche sorprendenti inclusioni, come gli X-Men dell’universo Fox. Tuttavia, alcuneappaiono discutibili, sia per il loro impatto sulla trama che per la loro coerenza con la direzione dell’MCU.È probabile che ulteriori nomi vengano rivelati nei prossimi mesi o che alcune apparizioni vengano tenute segrete fino all’uscita del film. Tuttavia, al momento, ci sono almeno tre aspetti deldiche lasciano perplessi.