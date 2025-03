Avellinotoday.it - Avellino-Benevento, l'obiettivo dei lupi passa anche dal derby: le ultime e dove vederla

Leggi su Avellinotoday.it

Cinque finali per coronare il sogno: in un Partenio-Lombardi tutto esaurito, l’ospita ilper la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Conquistata la vetta, isono chiamati a difenderla dal possibile ritorno dell’Audace Cerignola. Dopo una lunga rincorsa, la.