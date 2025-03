Anteprima24.it - Avellino-Benevento, le probabili formazioni: Biancolino e Auteri, partita a scacchi

Tempo di lettura: 3 minutidi Antonio Tedeschi e Alessandro MaglioneMeno di cinque giornate alla chiusura del campionato regolare. Al Partenio-Lombardi va in scena il derby tra. Un girone dopo gli obiettivi sono cambiate per le due, i lupi occupano il primo posto (+2 sull’Audace Cerignola) mentre i sanniti vogliono blindare i playoff dopo un girone di ritorno da thriller. La vittoria per gli uomini di Gaetano– tornato in panchina dopo l’interregno di Michele Pazienza – dallo scorso 5 gennaio con il Catania (3-2). L’dalla sua ha conquistato una vittoria di piombo contro il Potenza lunedì sera. A dirigere l’incontro Andrea Zanotti della sezioni di Rimini.QUI. E’ un derby che vale tanto, anzi tantissimo in casa. A meno di cinque giornate dalla conclusione della regular season, la formazione di Raffaelevuol blindare il primato ad oggi +2 rispetto all’Audace Cerignola.