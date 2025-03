Anteprima24.it - Avellino-Benevento, il rammarico di Auteri: “Male sui due gol subiti, fatta gara di personalità”

Tempo di lettura: 2 minutiMastica amaro a finemister, costretto a ripercorre il film del derby che ha visto ilpunito dai soliti errori difensivi. Ancora una volta, poi, la squadra non è stata cinica in area sbagliando occasioni importanti. Queste le sue parole nel post-del derby del “Partenio-Lombardi”: ANALISI – “In quelle due situazioni non siamo stati bravi nel raddoppiare e nell’andare a posizionarci sulle marcature pur avendo tanti calciatori. Nei due gol dell’non avevamo l’area vuota. Bisognava fare certamente meglio. Le gare a volte sono decise da una somma di errori. Abbiamo fatto una buona prestazione di. Tre-quattro volte abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio che ci avrebbe permesso di concludere e non sempre siamo stati risoluti.