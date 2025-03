Novaratoday.it - Auto in fiamme sull'autostrada A4 al casello di Biandrate

Leggi su Novaratoday.it

Intervento dei vigili del fuoco per un'in.É successo nella tarda mattinata di oggi, domenica 30 marzo,strada A4 poco prima deldi. Un', per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco: gli occupanti sono riusciti a scendere, ma il veicolo è stato.