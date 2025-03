Ilrestodelcarlino.it - Auto in fiamme sulla Tiberina, chiusa la carreggiata

Cesena, 30 marzo 2025 – L'E45 è stataal traffico nella direzione sud all'altezza del territorio di Mercato Saraceno a causa di un incendio divampato alle 6.30 all'interno dell'abitacolo di una vettura. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta, visto che chi era a bordo del veicolo è riuscito a uscirenomamente prima che leavvolgessero l'interno. Intervento dei soccorsi La chiamata dei soccorsi è ovviamente stata immediata: i vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti con due squadre che hanno sedato l'incendio. Le pattuglie della polizia stradale di Bagno di Romagna sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Deviazioni e chiusure stradali Per consentire il ripristino della, l'E45 è statatra gli svincoli di Borello sud (km 211,8) e Bivio Montegelli (km 207,9) in direzione Roma.